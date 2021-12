Christillin | “La Coppa d’Africa si giocherà”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021): “Lasi, la decisione spetta alla Federazione africana” A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuta Evelina, delegata UEFA in FIFA per riferier che lasi disputerà. Queste le sue parole: LASI GIOCHERA’ “La Federazione africana ha detto che lasi, è una decisione che spetta a loro. L’altro giorno abbiamo avuto un meeting internazionale promosso dalla FIFA ma non abbiamo parlato della competizione, solo dell’eventuale mondiale biennale. Se non ci saranno pronunciamenti a livello governativo politico, non cambierà tanto. Poi ciò che sta accadendo è sotto gli ...

Evelina Christillin, delegata della Uefa in Fifa, è intervenuta in diretta ai microfoni di Radio Marte dove ha annunciato cosa succederà con la Coppa d'Africa. Ecco quanto dichiarato: "La Federazione ...