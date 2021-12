Chiara Ferragni, maxi-scollatura e mossa sbagliata: uno strepitoso "fuori di seno" | Guarda (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sempre più hot, sempre più incendiaria. Una Chiara Ferragni che dopo il bis di foto in tutina di pizzo trasparente continua a regalare fotografie da altissimo tasso erotico sul suo profilo Instagram, uno dei più seguiti al mondo. Ed eccoci dunque all'ultimo capitolo sexy scritto dall'imprenditrice digitale. "Christmas make-up inspo", scrive Chiara Ferragni a corredo dell'ultimo scatto. Eccola, in primissimo piano con un ombretto giallo sulle palpebre, ripresa dal basso verso l'alto, sguardo serio e bocca socchiusa, in un mix di profonda malizia. Ma l'occhio cade altrove. Già, la maglia nera e trasparente è scollatissima, e insomma il seno la fa da padrone nell'immagine, con la complicità del ciondolo rosa che va ad accarezzare le forme di una splendida Chiara ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sempre più hot, sempre più incendiaria. Unache dopo il bis di foto in tutina di pizzo trasparente continua a regalare fotografie da altissimo tasso erotico sul suo profilo Instagram, uno dei più seguiti al mondo. Ed eccoci dunque all'ultimo capitolo sexy scritto dall'imprenditrice digitale. "Christmas make-up inspo", scrivea corredo dell'ultimo scatto. Eccola, in primissimo piano con un ombretto giallo sulle palpebre, ripresa dal basso verso l'alto, sguardo serio e bocca socchiusa, in un mix di profonda malizia. Ma l'occhio cade altrove. Già, la maglia nera e trasparente è scollatissima, e insomma illa fa da padrone nell'immagine, con la complicità del ciondolo rosa che va ad accarezzare le forme di una splendida...

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - mariellatp01 : Sono contenta che il mostrarsi al naturale,sia diventato di #moda: da Emma,a Chiara e Valentina #Ferragni,alle… - bts74ever3 : CIOÈ MA CHIARA FERRAGNI SPOSTATI PROPRIO….. AHAHA - hermioneron3 : RT @b0redwithlifee: IN CHE SENSO CHIARA FERRAGNI HA MESSO LIKE ALLE LORO FOTOO??!!!! #prelemi - zazoomblog : Chiara Ferragni la scollatura che non passa inosservata: “Quanto sono cresciute” – FOTO - #Chiara #Ferragni… -