Chi sono gli hijra: il “terzo genere” nella cultura indiana (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per quanto oggi il tema dell’identità di genere sia molto discusso, c’è da dire che l’argomento è tutt’altro che moderno; certo, forse oggi esiste più consapevolezza circa l’esistenza di generi che non possono essere ricondotti al binarismo, e per fortuna persone che hanno un genere diverso rispetto alla dicotomia uomo/donna non sono più costrette a vivere nel segreto o fingendo di essere chi non sentono davvero di essere, anche se, purtroppo, dobbiamo dire di essere ben lontani da un mondo ideale in cui non esistono discriminazioni e pregiudizi. Ma il “terzo genere” è comunque presente in moltissime culture già da tempi veramente antichi: nelle tribù native americane, ad esempio, è incarnato dai two spirit, mentre nella società indiana è rappresentato ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Per quanto oggi il tema dell’identità disia molto discusso, c’è da dire che l’argomento è tutt’altro che moderno; certo, forse oggi esiste più consapevolezza circa l’esistenza di generi che non posessere ricondotti al binarismo, e per fortuna persone che hanno undiverso rispetto alla dicotomia uomo/donna nonpiù costrette a vivere nel segreto o fingendo di essere chi non sentono davvero di essere, anche se, purtroppo, dobbiamo dire di essere ben lontani da un mondo ideale in cui non esistono discriminazioni e pregiudizi. Ma il “” è comunque presente in moltissime culture già da tempi veramente antichi: nelle tribù native americane, ad esempio, è incarnato dai two spirit, mentresocietàè rappresentato ...

stebellentani : C'è chi continua (anche per l'approccio etico-moralista del 2020) a spostare sul Governo decisioni che sono individ… - reportrai3 : .@SigfridoRanucci: «C’è da chiedersi: ma un siciliano quando paga le tasse, che cosa paga? Sostanzialmente paga l’a… - Avvenire_Nei : Accanto alla stazione di Oulx, in nove mesi sono passate 9mila persone: il 60% proveniva dalla rotta balcanica. Don… - ChuckieeTheDoll : @BruNOgrindxxx Comunicare in genere è la cosa più difficile perché ognuno di noi carica le parole con quelle che so… - FrancyontheMoon : @la_zoth mi sono già ammalata, prima che ci fosse il vaccino, e l'avrei evitato più che volentieri! Il vaccino serv… -