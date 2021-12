Chi sarà il miglior tennista italiano nel 2022? Le quote dei bookmakers: Jannik Sinner favorito su Matteo Berrettini (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Matteo Berrettini e Jannik Sinner si sono resi protagonisti di una strepitosa annata agonistica. Il romano ha raggiunto la Finale di Wimbledon e ha vinto il torneo del Queen’s, concludendo la stagione al settimo posto del ranking ATP. L’altoatesino ha conquistato quattro torneo, ha giocato la Finale del Masters 1000 di Miami, ha disputato le ATP Finals e la Coppa Davis da assoluto protagonista, ha scalato la classifica e attualmente è il numero 10 al mondo. Si tratta di un momento speciale per il tennis tricolore, che ora si lancia verso un promettente 2022: si incomincerà già alla ATP Cup, che scatterà il 1° gennaio a Sydney (Australia) e dove la nostra Nazionale punta a essere protagonista proprio con i suoi due giocatori di punta. I bookmakers non si fermano neanche durante l’unico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021)si sono resi protagonisti di una strepitosa annata agonistica. Il romano ha raggiunto la Finale di Wimbledon e ha vinto il torneo del Queen’s, concludendo la stagione al settimo posto del ranking ATP. L’altoatesino ha conquistato quattro torneo, ha giocato la Finale del Masters 1000 di Miami, ha disputato le ATP Finals e la Coppa Davis da assoluto protagonista, ha scalato la classifica e attualmente è il numero 10 al mondo. Si tratta di un momento speciale per il tennis tricolore, che ora si lancia verso un promettente: si incomincerà già alla ATP Cup, che scatterà il 1° gennaio a Sydney (Australia) e dove la nostra Nazionale punta a essere protagonista proprio con i suoi due giocatori di punta. Inon si fermano neanche durante l’unico ...

