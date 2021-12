Chi è Massimo Callegari, giornalista Mediaset? Curiosità, biografia e vita privata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una delle voci sportive più note è senza dubbio quella del giornalista Massimo Callegari, 44 anni, ferrarese, che gli appassionati di calcio conoscono già da molto tempo. Callegari, infatti, dopo aver cominciato a fare “gavetta” con la stampa locale ha aumentato ulteriormente la sua esperienza con alcune telecronache sportive per l’allora Tele+2, nel 1996. Qualche anno dopo è entrato a far parte di Eurosport per commentare le gare di thriatlon, atletica leggera e pallavolo, mentre nel 2004 è passato a Sportitalia, dove si è specializzato nel commentare i match sudamericani, in particolare la Copa Libertadores. L’estate 2007 è quella del passaggio a Mediaset. Massimo Callegari conduce su Mediaset Premium i programmi che riguardano le partite di Serie A ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una delle voci sportive più note è senza dubbio quella del, 44 anni, ferrarese, che gli appassionati di calcio conoscono già da molto tempo., infatti, dopo aver cominciato a fare “gavetta” con la stampa locale ha aumentato ulteriormente la sua esperienza con alcune telecronache sportive per l’allora Tele+2, nel 1996. Qualche anno dopo è entrato a far parte di Eurosport per commentare le gare di thriatlon, atletica leggera e pallavolo, mentre nel 2004 è passato a Sportitalia, dove si è specializzato nel commentare i match sudamericani, in particolare la Copa Libertadores. L’estate 2007 è quella del passaggio aconduce suPremium i programmi che riguardano le partite di Serie A ...

Advertising

fattoquotidiano : Il direttore del reparto Terapia intensiva dell’ospedale Gemelli di Roma: “L’80 per cento di chi arriva da noi in I… - johnrivolta_ : RT @sconnesso_: Massimo Cacciari: 'Mi vergogno di questo Paese e di questa Europa e chi non si vergogna e non si indigna della situazione s… - Federic0Franki : Raspadori mi ha sempre ricordato qualcuno e non capivo chi, poi mi è apparsa una foto di Massimo Ranieri nella tl - fremo03893514 : RT @AdmiralReloade1: Dopo lo show canterino delle virostars, le ragioni e le quotazioni dei novax, sono schizzate alle stelle. Sembra che l… - altrogiornorai1 : ?Massimo 5 secondi? Chi la sapeva??? #OggièUnAltroGiorno @Massimo20_IT #Pooh #22dicembre -