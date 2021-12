Charlene, Natale lontano da Alberto e dai figli: ecco dove lo trascorrerà la Principessa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarà un Natale triste e diverso dal solito quello dei principi di Monaco. Charlene, infatti, molto probabilmente non sarà con Alberto e i figli Jacques e Gabriella nei giorni delle feste. Charlene, Natale lontano dalla famiglia Una fonte vicina al Palazzo ha detto che resterà convalescente in una clinica di riabilitazione in Svizzera, e ci sono alte probabilità che riveda i bambini solo all’inizio del nuovo anno. Davvero una brutta notizia dato che Charlene è stata per molto tempo lontana da marito e figli a causa di un problema di salute che l’ha costretta a rimanere in Africa, dove stata anche operata. Il fatto sarebbe anche confermato dalla tradizione cartolina d’auguri realizzata dai reali in occasione della festa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarà untriste e diverso dal solito quello dei principi di Monaco., infatti, molto probabilmente non sarà cone iJacques e Gabriella nei giorni delle feste.dalla famiglia Una fonte vicina al Palazzo ha detto che resterà convalescente in una clinica di riabilitazione in Svizzera, e ci sono alte probabilità che riveda i bambini solo all’inizio del nuovo anno. Davvero una brutta notizia dato cheè stata per molto tempo lontana da marito ea causa di un problema di salute che l’ha costretta a rimanere in Africa,stata anche operata. Il fatto sarebbe anche confermato dalla tradizione cartolina d’auguri realizzata dai reali in occasione della festa ...

