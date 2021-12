Cestino di pandoro ripieno con crema a limone e frutti di bosco

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Durante le feste è comune, purtroppo, vedere unavanzato sotto l’albero di Natale. Ebbene, vuoi recuperarlo ma non hai idea di come fare? Leggi qui di seguito e avrai la soluzione entro un semplice schiocco di dita! Facile e veloce da realizzare, la ricetta deldialè perfetta per regalare alun sapore nuovo e gustoso. Unisci l’utile al dilettevole e preparati a dare vita ad una magia culinaria! Gli ingredienti 300 gr di ricotta 150 gr mascarpone 100 gr di zucchero MezzoZucchero a velo 16 gr di tuorlo d’uovo pastorizzato 1 scorza grattugiata diessenza aldiper guarnireal limoncello (liquore) Per preparare questa ...