Cerveteri | la V C del Giovanni Cena dona la spesa | l’incontro con la Protezione Civile

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)– Un bellissimo regalo di Natale da parte dei bambini e delle bambine della classe Va C della Scuoladi. Ieri pomeriggio infatti, il Funzionario diComunale Renato Bisegni si è recato presso il plesso scolastico per ricevere direttamente dalle mani dei piccoli alunni, delle mamme e delle Docenti, tante buste di generi alimentari di prima necessità, che andranno ad integrare in maniera importante lezioni già raccolte lo scorso sabato in occasione della consueta raccolta di generi di prima necessità. Nell’occasione, il Responsabile diha avuto modo di parlare ai ragazzi della classe, illustrando loro quali sono le attività di...

Un bellissimo regalo di Natale da parte dei bambini e delle bambine della classe Va C della Scuola Giovanni Cena di Cerveteri. Oggi pomeriggio infatti, il Funzionario di Protezione Civile Comunale Ren ...