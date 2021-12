Cervello, l'area collegata al clitoride: la scoperta che cambia la storia (non solo per le donne) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Uno studio scientifico che potrebbe cambiare le prospettive del sesso femminile. Uno studio pubblicato lunedì e di cui danno conto Afp e Dagospia e che ha identificato la regione del Cervello legata al tocco genitale nelle donne e ha scoperto che era più sviluppata nei volontari che hanno riferito di avere più rapporti sessuali. Per la precisione, la ricerca ha coinvolto la stimolazione del clitoride di venti donne adulte mentre i loro cervelli sono stati scansionati utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI), una tecnica che permette di "fotografare" le reazioni del Cervello. I risultati della ricerca, spiega chi la ha condotta, potrebbero in futuro essere utilizzati per indirizzare i trattamenti per le persone che, ad esempio, sono state colpite da violenza sessuale o ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Uno studio scientifico che potrebbere le prospettive del sesso femminile. Uno studio pubblicato lunedì e di cui danno conto Afp e Dagospia e che ha identificato la regione dellegata al tocco genitale nellee ha scoperto che era più sviluppata nei volontari che hanno riferito di avere più rapporti sessuali. Per la precisione, la ricerca ha coinvolto la stimolazione deldi ventiadulte mentre i loro cervelli sono stati scansionati utilizzando la risonanza magnetica funzionale (fMRI), una tecnica che permette di "fotografare" le reazioni del. I risultati della ricerca, spiega chi la ha condotta, potrebbero in futuro essere utilizzati per indirizzare i trattamenti per le persone che, ad esempio, sono state colpite da violenza sessuale o ...

