"C'è la sentenza". Delia Duran a processo con l'ex marito: l'accusa choc su 2 milioni di euro (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Momento complesso questo, per Delia Duran, la compagna di Alex Belli che per lei ha mollato il GF vip. A renderlo noto è l'Ansa e riguardo un fatto privatissimo della modella venezuelana. Si tratta di un processo nella quale era implicata proprio la Duran: l'accusa gravissima, riciclaggio di denaro sporco. C'è da dire che il caso ha coinvolto sia lei sia il suo ex marito Marco Nerozzi. I due ex coniugi sono stati processati al Tribunale Unico di San Marino per il riciclaggio di due milioni di euro. Ora finalmente le sentenze del processo di primo grado: il giudice Simon Luca Morsiani ha ritenuto non colpevole la donna, mentre a Nerozzi, che con lei ha condiviso una relazione lunga otto anni, condannato. La pena del giudice, dicono ...

