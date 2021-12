Catania-Monopoli, Serie C: probabili formazioni e diretta TV (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Questa sera alle 21, allo stadio Massimino, il Catania ospita il Monopoli nella gara valida per la 20esima giornata del girone C di Serie C. Continua la rincorsa dei biancoverdi verso la vetta, mentre il rossazzurri padroni di casa cercano punti per distanziare le zone calde. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Catania-Monopoli. Il momento del Catania Il Catania si presenta all’incontro con 24 punti conquistati in 19 gare, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Nonostante la posizione di classifica i siciliani vantano uno dei migliori attacchi del girone con 32 reti, guidato da Moro che sta impressionando tutti quanti per la sua costanza nel segnare. Nelle ultime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Questa sera alle 21, allo stadio Massimino, ilospita ilnella gara valida per la 20esima giornata del girone C diC. Continua la rincorsa dei biancoverdi verso la vetta, mentre il rossazzurri padroni di casa cercano punti per distanziare le zone calde. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delIlsi presenta all’incontro con 24 punti conquistati in 19 gare, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Nonostante la posizione di classifica i siciliani vantano uno dei migliori attacchi del girone con 32 reti, guidato da Moro che sta impressionando tutti quanti per la sua costanza nel segnare. Nelle ultime ...

