Catania | adesso è ufficiale | il club è fallito

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una società storica e importante per il calcio italiano come ilè ufficialmente fallita; ilpotrà concludere la stagione.calcio (Getty Images)In Serie A stiamo assistendo ad una bellissima corsa a quattro per la vittoria dello scudetto. Comandando i campioni in carica dell’Inter che, dopo il pareggio contro il Milan, hanno messo il piede sull’acceleratore. Inzaghi, nonostante un mercato che poteva portare pesanti ripercussioni a livello calcistico, è riuscito immediatamente ad imporre il proprio gioco e a dare ai nerazzurri quella qualità che, probabilmente, neanche con Conte si era vista. Le principali inseguitrici di Barella e compagni sono Milan e Napoli; rossoneri e partenopei, nonostante le difficoltà dovute agli infortuni, hanno le possibilità per giocarsi il titolo fino alla fine. Più defilata l’Atalanta ...

Perseguo con attenzione gli sviluppi della brutta notizia di oggi e le scadenze future. E a chi penserà o scriverà che ci sono cose più importanti del Calciodico che forse hanno ...... di cui è già in costruzione il lotto 6 Bicocca - Catenanuova, fra le province died Enna. "Confidiamo- prosegue Falcone - in una svolta all'insegna della celerità per la Rete ...Tutto pronto per la gara d'appalto. L'assessore Falcone: "Confidiamo in una svolta all'insegna della celerità per la Rete ferroviaria italiana" ...Una società storica e importante per il calcio italiano come il Catania è ufficialmente fallita; il club potrà concludere la stagione.