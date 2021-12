Cataldi | «Presto la vera Lazio Io sono lo stesso dello scorso anno»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Daniloha parlato nel post partita di Venezia-, vinta 3-1 dai biancocelesti. Ecco le dichiarazioni del centrocampista Daniloha parlato nel post partita di Venezia-, vinta 3-1 dai biancocelesti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di DAZN. GOAL DI ACERBI – «Non so se Acerbi l’ha toccata sul goal, l’importante è portare a casa i tre punti». PROGRESSI – «Probabilmente avevamo perso un pò di entusiasmo, noi le cose le sappiamo fare, dobbiamo solo trovare i giusti tempi sulla pressione.si vedrà la». CRESCITA PERSONALE – «Io noncambiato rispetto allo, è cambiato l’allenatore e probabilmentecambiate le gerarchie. Io do tutto in allenamento ...

Moltosi vedrà la vera Lazio ". Lo dice il centrocampista della Lazio, Danilodopo la vittoria per 3 - 1 sul campo del Venezia. Seconda vittoria consecutiva per i biancocelesti che ...I conti sonofatti, se l'assegno viene dimezzato un insegnante che ha famiglia da mantenere deve vivere con 700 - 1000 euro al mese. Importo che, stringendo i denti, può bastare se si ha una ...Ci voleva un minimo di continuità, siamo contenti di aver vinto. Molto presto si vedrà la vera Lazio”. Lo dice il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi dopo la vittoria per 3-1 sul campo del ...Al termine di Venezia - Lazio Danilo Cataldi ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Non lo so, l’importante è che l’abbiamo portata a casa. Ci voleva un mininmo ...