Caso Denise Pipitone, parla Piera Maggio: "Quelle frasi di interesse investigativo erano state dette" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lo ha spiegato l'avvocato Frazzitta anche in diretta ieri a La vita in diretta: la famiglia di Denise Pipitone non vuole che le indagini portino a un colpevole che non ha nulla a che fare con il sequestro della bambina. La famiglia di Denise vuole che a pagare siano realmente le persone che hanno portato via la figlia di Piera Maggio da casa, il maledetto 1 settembre del 2004. Ed è per questo che speravano che la nuova indagine portasse a qualcosa. Dai social, anche Piera Maggio fa sentire la sua voce e spiega perchè lei, la famiglia e il team che segue il Caso, speravano in un finale diverso. In particolare, torna su Quelle famose intercettazioni che, secondo la famiglia di Denise Pipitone, non solo ...

marcodimaio : Su Denise Pipitone anche @ItaliaViva vuole verità. E la vuole per i 21 bambini che ogni giorno scompaiono in Italia… - CorriereCitta : Anticipazioni Chi l'ha visto? puntata 22 dicembre 2021: il caso di #Denise Pipitone e l'archiviazione, le news… - lamettadodo : @antonelladrz @maryfalco71 non è stato archiviato il caso denise è stata archiviata giustamente, l'indagine su anna… - giandomenic45 : RT @ilgiornale: Approvati in commissione Affari Costituzionali gli emendamenti che consentiranno la nascita di una commissione d'inchiesta… - JohSogos : RT @ilgiornale: Approvati in commissione Affari Costituzionali gli emendamenti che consentiranno la nascita di una commissione d'inchiesta… -