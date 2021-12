Caserta | scoperte due farmaciste non vaccinate al lavoro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Individuate e sanzionate due, rispettivamente titolare e dipendente di una farmacia di, entrambe non adempienti all’obbligo della vaccinazione e non ancora sospese dall’ordine Professionale di appartenenza. E’ quanto emerge dall’attività investigativa effettuata dai carabinieri dei Nas da novembre ad oggi su tutto il territorio nazionale. I carabinieri hanno scoperto complessivamente 308 medici e operatori sanitari non vaccinati, irregolarmente al. Durante i servizi di controllo, i militari hanno monitorato 6.600 posizioni. Deferiti alle procure 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione per aver proseguito lo svolgimento delle proprie attività nonostante fossero oggetto ...

