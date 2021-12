Casco per i minori e assicurazione obbligatoria: le nuove regole sulle piste da sci (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È ricominciata da poco la stagione sciistica e, tra le difficoltà legate alla recrudescenza della pandemia di Covid, arrivano anche diverse novità in tema di sicurezza. Il decreto legislativo 40 del febbraio del 2021 ha infatti rivisto le norme per lo sci amatoriale, introducendo un vero e proprio «codice della strada» da seguire sulle piste, come spiega Repubblica. La novità più importante riguarda l’obbligo del Casco per tutti gli sciatori minorenni, che scatterà il primo gennaio 2022. Chi non seguirà quest’indicazione rischia un multa tra i 100 e i 150 euro. Sempre da gennaio, chi frequenta le piste, dovrà munirsi di un’assicurazione per responsabilità civile da danni o infortuni a terzi. Il costo si aggira tra gli 1,50 e i 2 euro al giorno, 3 per le polizze che coprono anche gli infortuni. Anche i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È ricominciata da poco la stagione sciistica e, tra le difficoltà legate alla recrudescenza della pandemia di Covid, arrivano anche diverse novità in tema di sicurezza. Il decreto legislativo 40 del febbraio del 2021 ha infatti rivisto le norme per lo sci amatoriale, introducendo un vero e proprio «codice della strada» da seguire, come spiega Repubblica. La novità più importante riguarda l’obbligo delper tutti gli sciatori minorenni, che scatterà il primo gennaio 2022. Chi non seguirà quest’indicazione rischia un multa tra i 100 e i 150 euro. Sempre da gennaio, chi frequenta le, dovrà munirsi di un’per responsabilità civile da danni o infortuni a terzi. Il costo si aggira tra gli 1,50 e i 2 euro al giorno, 3 per le polizze che coprono anche gli infortuni. Anche i ...

Advertising

Anto_Giovinazzi : I premi sono riconoscimenti per quanto fatto, ma soprattutto stimoli per dare ancora di più! Questo Casco d’oro è m… - nonrispondere : @sadape54 rifiuta intubato? «Sì certo. Proprio ultimamente tre pazienti hanno firmato per non essere intubati dopo… - AngyCottontail : Mi sono ricordata di quando stavo tornando da lavoro (6 del mattino), salgo le scale e ho sta allucinazione di una… - FacciaDiBoe : RT @celluzzi: 5€ in più al mese per il 5G ed io ancora che ce casco a famme pià per culo da sti ladri della @TIM_Official - celluzzi : 5€ in più al mese per il 5G ed io ancora che ce casco a famme pià per culo da sti ladri della @TIM_Official -