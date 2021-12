CartaBianca, ancora momenti di alta tensione. Berlinguer a Borgonovo: “Non ti ho abbassato l’audio, basta con questa storia” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ancora momenti di tensione a “CartaBianca“, il talk show di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. questa volta al centro dello scontro, oltre alla conduttrice, Luca Telese, vicedirettore di Tpi, e Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità. Il tentativo iniziale della padrona di casa di tenere i toni bassi, dopo le polemiche delle scorse settimane, non è andato in porto. Sul tema Green Pass i due ospiti si sono confrontati alzando la voce: “E Borgonovo parla, io non lo so…”, ha sbottato Telese mostrando la curva dei decessi, per dimostrare le differenze in meglio rispetto allo scorso anno. “Borgonovo parla ed esprime la sua opinione. Qui decido io. Borgonovo lascia perdere, qui non è che decide Telese“, lo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)dia ““, il talk show di Rai3 condotto da Biancavolta al centro dello scontro, oltre alla conduttrice, Luca Telese, vicedirettore di Tpi, e Francesco, vicedirettore de La Verità. Il tentativo iniziale della padrona di casa di tenere i toni bassi, dopo le polemiche delle scorse settimane, non è andato in porto. Sul tema Green Pass i due ospiti si sono confrontati alzando la voce: “Eparla, io non lo so…”, ha sbottato Telese mostrando la curva dei decessi, per dimostrare le differenze in meglio rispetto allo scorso anno. “parla ed esprime la sua opinione. Qui decido io.lascia perdere, qui non è che decide Telese“, lo ha ...

Advertising

FQMagazineit : CartaBianca, ancora momenti di alta tensione. Berlinguer a Borgonovo: “Non ti ho abbassato l’audio, basta con quest… - RussoMu : RT @ValterRimini: Conte ancora primo nel gradimento degli italiani nonostante non sia più premier da un anno. Renzi e Italia Viva ancora pe… - medicojunghiano : RT @mamothers: #cartabianca #AndreaScanzi ancora in televisione dopo quello che ha detto . I poteri forti non hanno nessuna vergogna !!!… - Marcell16569064 : RT @Mamox__: Insomma, stasera apprendiamo che #Bassetti oltre a fare il suo lavoro, se ancora lo fa visto il tempo che è in video, prende a… - Marcell16569064 : RT @mamothers: #cartabianca #AndreaScanzi ancora in televisione dopo quello che ha detto . I poteri forti non hanno nessuna vergogna !!!… -