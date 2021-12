Carrarese-Pontedera | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 14.30, valevole per la 20° giornata di campionato nel girone B diC. Separate in classifica da appena un punto,(23) e(24) si preparano alla sfida, in programma oggi alle 14.30, che le metterà difronte in occasione della 20° giornata di campionato (la prima del girone di ritorno) nel girone B diC. I giallazzurri di Antonio Di Natale giungono all’appuntamento con i granata da una striscia di sei risultati utili consecutivi (cinque pareggi ed una vittoria) che li colloca al 13° posto in classifica, a meno uno dalla zona playoff e a più quattro su quella playout. I ragazzi di Ivan Maraia, invece, undicesimi in graduatoria, arrivano al match dello Stadio dei Marmi ...

Serie C Gir B 0-1 Grosseto-Olbia 0-0 Viterbese-Carrarese Ancona Matelica-VisPesaro Cesena-Siena Fermana-Virtus Entella

Carrarese-Pontedera, sfida in programma oggi alle 14.30, valevole per la 20° giornata di campionato nel girone B di Serie C. Oggi in Serie C si disputa la prima giornata di ritorno (20ª), ultima del 2021. Il campionato riprenderà poi il 9 gennaio, dopo la sosta, con Pontedera-Vis Pesaro.