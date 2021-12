Carolyn Smith senza freni scrive sui social “E’ …”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella serata di sabato 18 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, ovvero l’ultima di questa stagione. Sembra che sia stata una puntata piuttosto emozionante e ricca di colpi di scena. Quest’anno a vincere il programma è stata la coppia composta da Arisa e Vito Coppola, giunti proprio alla finalissima contro Bianca Gascoigne. Alla fine però il pubblico ha votato per la coppia composta dalla nota cantante e dal ballerino Vito Coppola. Uno dei momenti più emozionante è quello in cui Vito ha letto una lettera alla sua compagna d’avventura, molto toccante e soprattutto inattesa. Ballando con le stelle, a vincere questa edizione Arisa e Vito Coppola Ad ogni modo, come abbiamo già avuto modo di vedere, sembrerebbe che questa puntata sia stata particolarmente emozionante soprattutto per i vincitori. Ebbene, il giorno successivo la cantante sembra ...