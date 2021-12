Carcinoma prostatico | terapia d’avanguardia a Nocera Inferiore

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Presso l’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ospedale di, diretta dal professore Roberto Sanseverino, sono stati effettuati i primi trattamenti focali per ladelmediante la nuova tecnologia ad Ultrasuoni Focalizzati ad Alta Intensità (Sistema HIFU). Lo rende noto l’Asl in una nota. Che continua: “Si tratta di una metodica chirurgica interamente robotizzata, molto innovativa, che consente il trattamento selettivo dei focolai tumorali, risparmiando buona parte della ghiandola prostatica e delle sue funzioni. L’Asl Salerno è la prima in Campania a poter offrire questo trattamento, che si inserisce a pieno titolo nel main stream della chirurgia oncologica moderna: ...

