Capodanno | Nardella | ' a Firenze causa Covid annullati tutti gli eventi'

controradio : - LaMartinellaFI : Nardella: 'Niente Feste per Capodanno' - peppe844 : RT @AnsaToscana: Covid: Nardella, annullati tutti eventi Capodanno a Firenze. Appello a fiorentini, 'ridurre feste con tanta gente e pruden… - lvoir : RT @Virus1979C: annullati tutti eventi Capodanno a Firenze.Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della seduta de… - Virus1979C : annullati tutti eventi Capodanno a Firenze.Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della s… -

Il sindacoha valutato gli ultimi dati. Poi il Comune ha deciso di cancellare tutto. "Abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il- dice il sindaco - Ho riunito ...Annullati a Firenze tutti gli eventi in piazza nei quartieri per. Lo annuncia il sindaco: 'Questa mattina ho riunito la task force sull'emergenza Covid per Comune e Città metropolitana di Firenze, abbiamo avuto un confronto con gli esperti del ...Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - Anche a Firenze Capodanno in tono minore causa Covid. Dopo aver deciso di non fare il classico concertone, Dario ...Firenze, 22 dicembre 2021 - Firenze annulla tutte le feste pubbliche di piazza che erano state previste dal Comune. Niente musica, niente giochi, niente balli in piazza. Tutto saltato a causa del covi ...