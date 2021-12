(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lepresidenziali libiche che avrebbero dovuto tenersi la vigilia di Natale non si faranno. La commissione parlamentare incaricata di sovrintendere al voto è giunta ad una conclusione a sorpresa: sarà impossibile fare le...

Advertising

telodogratis : Caos in Libia: saltano le elezioni del 24 dicembre - larampait : (VIDEO) #Libia. Rinviate le #elezionipresidenziali: rischio caos nel paese - TerrinoniL : Libia, rinviate a gennaio le elezioni presidenziali. Rischio caos nel paese - Carmela_oltre : RT @Tg3web: In Libia le elezioni presidenziali, previste tra due giorni, sono state ufficialmente rinviate a una data ancora da stabilire.… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Libia, rinviate a gennaio le elezioni presidenziali. Rischio caos nel paese… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Libia

L'obiettivo delle elezioni è cercare di proseguire con i processo di normalizzazione della, dove la situazione a 10 anni dalla morte di Gheddafi è sempre molta incerta. Il figlio di Gheddafi ..., torna il: l'Italia non interviene? " Le elezioni rimandate sono frutto di situazione molto frammentata, noi abbiamo fatto di tutto per intervenire: unici progressi fatti sul cessate il ...Mancava solo il crisma dell’ufficialità. Ora il capo della dell’Alta commissione elettorale della Libia ha ordinato di sciogliere i comitati elettorali e di porre fine alle loro attività relative alle ...È “impossibile” che le elezioni in Libia si svolgano nella data prevista di venerdì, 24 dicembre. È la conclusione a cui è giunta ufficialmente una commissione del Parlamento libico, dopo che era stat ...