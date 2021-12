Canzone di Natale dei tre ' tenori' virologi ' Sì | sì vax' | bufera social su Crisanti | Bassetti e Pregliasco

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Purtroppo non è piaciuta a tutti ladi"Sì, sì vax" , intepretata dal trio Andrea, Matteoe Fabrizioa "Un giorno da pecora" su Radio uno Rai. Sulla ...

Purtroppo non è piaciuta a tutti la canzone di Natale "Sì, sì vax", intepretata dal trio Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco a "Un giorno da pecora" su Radio uno Rai. Sulla musica di "Jingle bells", i tre virologi hanno cantato una canzone pro vaccini. Il virologo spiega così la genesi della canzone 'Sì sì vax', interpretata sulle note di Jingle bells insieme ai colleghi Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco.