"Cambiare il Patto di stabilità per garantire la ripresa” Da Draghi e Macron lettera a 4 mani sul Financial Times (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Patto di stabilità europeo così non va. E Francia e Italia fanno squadra per riformularlo. "Le regole di bilancio dell'Europa devono essere riformulate se vogliamo garantire la ripresa", così scrivono il premier italiano Mario Draghi e il presidente dell'Eliseo Emmanuel Macron in una lettera pubblicata questa mattina sul prestigioso quotidiano economico britannico Financial Times. Nell'articolo scritto a quattro a mani i due leader sostengono che per c'entrare gli obiettivi della ripresa economica "i livelli del debito vanno abbassati", ma non "attraverso tagli alla spesa insostenibili o tasse più alte". Serve, scrivono Draghi e Macron, "più spazio di manovra per ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildieuropeo così non va. E Francia e Italia fanno squadra per riformularlo. "Le regole di bilancio dell'Europa devono essere riformulate se vogliamola", così scrivono il premier italiano Marioe il presidente dell'Eliseo Emmanuelin unapubblicata questa mattina sul prestigioso quotidiano economico britannico. Nell'articolo scritto a quattro ai due leader sostengono che per c'entrare gli obiettivi dellaeconomica "i livelli del debito vanno abbassati", ma non "attraverso tagli alla spesa insostenibili o tasse più alte". Serve, scrivono, "più spazio di manovra per ...

