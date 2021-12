Call of Duty League, i Los Angeles Guerrillas riprendono Spart come sostituto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I Los Angeles Guerrillas hanno aggiunto Kris “Spart” Cervantez come sostituto per il team della Call of Duty League. L’annuncio è stato dato dalla stessa organizzazione di esports. Spart non è un volto nuovo per la squadra losangelina, dato che ha già giocato per i Guerrillas durante la stagione 2020 della CDL, dopo un periodo nel roster dell’Academy di Atlanta FaZe. He’s coming home. Welcome @itsSpart back to the Los Angeles Guerrillas.#LightsOut pic.twitter.com/S6tpzesFsp — Los Angeles Guerrillas (@LAGuerrillas) December 22, 2021 Con Spart nella formazione iniziale, i ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I Loshanno aggiunto Kris “” Cervantezper il team dellaof. L’annuncio è stato dato dalla stessa organizzazione di esports.non è un volto nuovo per la squadra losangelina, dato che ha già giocato per idurante la stagione 2020 della CDL, dopo un periodo nel roster dell’Academy di Atlanta FaZe. He’s coming home. Wel@itsback to the Los.#LightsOut pic.twitter.com/S6tpzesFsp — Los(@LA) December 22, 2021 Connella formazione iniziale, i ...

