Calenda spernacchia gli elettori Roma tradita per Bruxelles Diaco M5S | “Pensa solo alle poltrone Ha sfruttato i romani per il suo egoismo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Consigliere Daniele, ha saputo cheha lasciato il suo incarico di consigliere di(leggi l’articolo) perché inconciliabile col suo ruolo di segretario di Azione e di europarlamentare. Che idea si è fatto su questa decisione? “Guardi con questa mossaha gettato la maschera dimostrando che hani per il suo, per mettersi in mostra e per il proprio tornaconto politico. La sua candidatura si è dimostrata una presa in giro, a mio avviso scontata, perché è evidente che voleva per lo più contrastare Virginia Raggi. Lasciando il suo ruolo di consigliere ha dimostrato anche un’altra cosa ossia che preferisce una poltrona più remunerativa, pure dal punto di vista economico, rispetto a quella di consigliere a...