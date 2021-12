Calciomercato Milan | tanti nomi per la trequarti | le opzioni possibili

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilè alla ricerca di un nuovosta per aver una valida alternativa allo spagnolo Brahim Diaz. I rossoneri già durante la sessione di mercato estiva hanno provato a trovare il profilo giusto, ma per motivi, principalmente ecoci, nessuna trattativa è decollata. Nel mirino erano finiti, tra gli altri, Miranchuk dell’Atalanta e Jesus Corona del Porto, piste completamente abbandonate. Faivre BrestLa dirigenza è a lavoro per assicurare almeno in questa sessione di mercato un nuovo rinforzo a Stefano Pioli, tra i papabili è tornato di moda il nome Hakim Ziyech, finito nel mirino anche del Borussia Dortmund, affare che però non sembra poter decollare. Percorribile invece la pista che porta a Faivre del Brest, con cui ilha già avviato i contatti. La dirigenza rossonera è a ...

/ Maldini cerca un bomber: Kolo Muani e Alvarez nel mirino Se nei giorni scorsi la Gazzetta dello sport ha parlato di giocatori come John Lukumi del Genk e Yerry Mina dell'Everton, ...Tuttavia, già due anni fa sia l'Inter che ilavevano fatto seguire David con grande attenzione e il capocannoniere della Ligue 1 resta un obiettivo possibile in vista della prossima stagione ...Milano ottiene un nuovo capolavoro!I club di Serie A Inter e Milan giocheranno le partite casalinghe in un nuovo stadio dal 2027, con lo Stadio Giuseppe ...Il Milan segue l'attaccante che sta facendo molto bene in Ligue 1. E c'è l'apertura del procuratore per un futuro anche in Italia.