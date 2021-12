Calciomercato Juventus | Haaland ‘regala’ il bomber a gennaio

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lacontinua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori di livello assoluto: colpo dalla Spagna per l’attacco di Allegri Novità importanti in casain vista della… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

cmdotcom : #Juve, #Arrivabene: '#DeLigt e #Dybala? Alcuni calciatori sono più attaccati al loro procuratore che alla nostra ma… - GiovaAlbanese : #Ramsey e #Arthur in uscita dalla #Juventus a gennaio, subito un centrocampista di fisicità per #Allegri: occhio ai… - SkySport : Juventus-Dybala, accordo totale sul rinnovo di contratto: la firma prima di Natale #SkySport #Dybala #Juventus - cmdotcom : Plusvalenze: dopo la #Juventus tocca all'#Inter. E ancora una volta noi di - sportli26181512 : Juve su Gatti del Frosinone: 'Porte chiuse al Torino, ora punto Chiellini': Il difensore del Frosinone, Federico Ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

ASCOLTAJuve: i bianconeri hanno messo in lista cinque attaccanti per gennaio, ecco chi può arrivare Secondo Tuttosport alla fine lafarà un attaccante a gennaio, un'operazione low cost ...Martial alla?/: può arrivare a gennaio in prestito ma... A rinfocolare le polemiche poi solo due giorni fa ancora lo stesso Mino Raiola , che in un intervista concessa a NOS si ...Accostato anche alla Juventus in chiave mercato, Gianluca Scamacca, centravanti classe 1999 del Sassuolo e della nostra nazionale, sarebbe il grande obiettivo dell'Inter in attacco in vista ...Torino, 22 dic. - "Tre punti, clean sheet e 300esima vittoria in serie A. Il miglior modo di chiudere il girone di andata!! Ora recuperiamo le energie". Così su ...