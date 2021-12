Calcio, Serie A: la Lazio vince a Venezia. Il Bologna torna alla vittoria, Sassuolo ko (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nei primi due match di questo turno pre-natalizio della Serie A di Calcio 2021-2022, arrivano due vittorie in trasferta. La Lazio vince 1-3 a Venezia, mentre il Bologna supera il Sassuolo con un netto 0-3 sul campo dei neroverdi. Seconda vittoria consecutiva per la squadra allenata da Maurizio Sarri che, in una partita ricca di eventi, beneficiano di tante disattenzioni della difesa del Venezia, guadagnando 3 punti importantissimi in ottica classifica. Partita che si sblocca subito con un gol di Pedro al terzo minuto di gioco. Padroni di casa che trovano il pareggio al 30? con la rete di Francesco Forte, in una fase di gioco in cui gli arancioneroverdi riescono a rispondere alle offensive dei più quotati avversari. Il secondo tempo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nei primi due match di questo turno pre-natalizio dellaA di2021-2022, arrivano due vittorie in trasferta. La1-3 a, mentre ilsupera ilcon un netto 0-3 sul campo dei neroverdi. Secondaconsecutiva per la squadra allenata da Maurizio Sarri che, in una partita ricca di eventi, beneficiano di tante disattenzioni della difesa del, guadagnando 3 punti importantissimi in ottica classifica. Partita che si sblocca subito con un gol di Pedro al terzo minuto di gioco. Padroni di casa che trovano il pareggio al 30? con la rete di Francesco Forte, in una fase di gioco in cui gli arancioneroverdi riescono a rispondere alle offensive dei più quotati avversari. Il secondo tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Lazio, Sarri: 'Rinnovo? Se mi arriva lo firmo...' VENEZIA - La Lazio vince l'ultima partita dell'anno, Venezia battuto 3 - 1 con i gol di Pedro, Acerbi e Luis Alberto. Bella prestazione al Penzo, importante per proiettarsi con fiducia nel 2022. A ...

Marotta: "Caso plusvalenze? L'Inter ha sempre agito in modo corretto" Abbiamo emesso un comunicato stampa chiaro ed esplicito, ribadiamo massima collaborazione. L' Inter ha agito sempre in modo corretto . C'è serenità e collaborazione". Così, ai microfoni di Dazn, nel ...

Salernitana esclusa dalla A? Ecco come sarebbe la nuova classifica La Gazzetta dello Sport Serie C, il tribunale dichiara il fallimento del Catania per insolvenza Il Tribunale di Catania ha decretato il fallimento del Calcio Catania Spa 1946 per insolvenza. A 24 ore di distanza dall'udienza tenuta ieri, è stata depositata la sentenza che ha accolto l'istanza pr ...

Serie A: Venezia-Lazio 1-3 (ANSA) - ROMA, 22 DIC - Lazio batte Venezia 3-1 (1-1) in una partita della 19/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputata sul terreno dello stadio Pierluigi Penzo di Venezia.

