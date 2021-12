Calcio | Serie A 2021-2022 | il Milan cala il poker a Empoli e rimane in scia all’Inter | il Napoli cade in casa contro lo Spezia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Si è conclusa, con gli ultimi due posticipi, la 19a giornata della. Il girone di andata si è congedato con ilche ha sbancatocon il punteggio di 2-4, mentre ilsi è fatto sorprendere al “Maradona” dallo, proprio come accaduto un anno fa. Con questi risultati i rossoneri rispondono alla vittoria dell’Inter portandosi a quota 42, a meno 4 dai nerazzurri, mentre ilfermo in terza posizione a quota 39 con una lunghezza sull’Atalanta. L’, invece,al nono posto con 27 punti, mentre locompie un bel balzo in avanti, raggiunge quota 16 e allunga a +5 sulla zona retrocessione.– ...

Brusca ed inattesa frenata per il Napoli, sconfitto al Maradona 1 - 0 dallo Spezia. Decide un'autorete di Juan Jesus, che al 37' del primo tempo colpisce di testa una punizione calciata da Bastoni e ...di Carlos Passerini Il pareggio di Bajrami regge solo un tempo. Il centrocampista ivoriano, perno della squadra di Pioli, va in rete due volte, poi Florenzi e il gol di Hernandez Il Milan deve far ...Pazzesco esito finale della gara giocata dagli uomini di Thiago Motta. Milan corsaro 4-2 a Empoli Si è chiusa con un risultato incredibile l’ultima giornata d’andata del massimo campionato. Ecco cosa ...Il Napoli inciampa sullo Spezia ospite al Maradona e perde la sfida della diciannovesima giornata di Serie A per 0-1, con autogol di Juan Jesus al 38' del primo tempo. Terzo posto ...