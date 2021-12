Calcio | Coppa d' Africa | Anguissa e Hongla tra i convocati del Camerun

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - Il ct delToni Conceição ha diramato la lista deiper lad', in programma a partire dal 9 gennaio. Presenti in lista due calciatori che militano in Serie A, ovvero Zambodel Napoli e Martindel Verona. Ecco l'elenco completo. Portieri: Omossola (As Vita Club), Epassy (Ofi Creta), Efala (Akwa United Football), André Onana (Ajax). Difensori: Collins (Standard Liegi), Mbaizo (Union Philadelphia), Ngadeu (Gent), Castelletto (Nantes), Moukoudi (St.Etienne), Onguene (Red Bull Salisburgo), Tolo (Seattle), Oyongo (Montpellier), Ebosse (Angers). Centrocampisti: Jean Onana (Bordeaux), Oum (Mechelen),(Napoli),(Hellas Verona), Kunde (Olympiacos), Lea (Middlesbrough), ...

...nel corso delle stagioni e con un primo incrocio che aveva riguardato un primo turno di... con i Canarini che sono protagonisti della più lunga striscia positiva deleuropeo al momento, ...Spero riesca a battere ancora il cancro, la comunità delè con te'. 'Ho appena letto le ultime notizie su Vialli, che giocatore e manager leggendario per noi. Con noi ha vintoDelle ...Il centrocampista pronto a partire per la rassegna in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio Il Verona si prepara a salutare Martin Hongla per qualche settimana: il centrocampista è infatti ufficialmen ...Roma, 22 dic. - Il ct del Camerun Toni Conceição ha diramato la lista dei convocati per la Coppa d'Africa, in programma a partire dal 9 gennaio. Presenti in lis ...