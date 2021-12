Calcio: Bundesliga e Sportradar ancora insieme per altri 5 anni (2) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) (Adnkronos) - Infine, Sportradar ha lanciato “Virtual Sports Bundesliga”, una soluzione di gioco sportivo virtuale prima nel suo genere, guidata dall'intelligenza artificiale, che integra gli highlights video di 3.500 partite dell'archivio della Bundesliga per creare un'esperienza di gioco interattiva per i fan. Il team di Sportradar, composto da oltre 100 specialisti di dati, ha infatti ricreato e modificato 10 anni di contenuti video in clip come l'ingresso in campo dei giocatori, i gol o i calci di rigore. Robert Klein, CEO della Bundesliga International, ha dichiarato: "Questa è una partnership costruita nel corso di molti anni e con una visione condivisa per l'eccellenza. Vediamo questa estensione dell'accordo con Sportradar come una combinazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) (Adnkronos) - Infine,ha lanciato “Virtual Sports”, una soluzione di gioco sportivo virtuale prima nel suo genere, guidata dall'intelligenza artificiale, che integra gli highlights video di 3.500 partite dell'archivio dellaper creare un'esperienza di gioco interattiva per i fan. Il team di, composto da oltre 100 specialisti di dati, ha infatti ricreato e modificato 10di contenuti video in clip come l'ingresso in campo dei giocatori, i gol o i calci di rigore. Robert Klein, CEO dellaInternational, ha dichiarato: "Questa è una partnership costruita nel corso di moltie con una visione condivisa per l'eccellenza. Vediamo questa estensione dell'accordo concome una combinazione ...

