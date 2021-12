Calcio | Bonucci | ' chiuso al meglio girone d' andata | ora recuperiamo energie'

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Torino, 22 dic. - (Adnkronos) - "Tre punti, clean sheet e 300esima vittoria in serie A. Il miglior modo di chiudere ildi!! Orale". Così su Instagram il difensore della Juventus Leonardodopo la vittoria per 2-0 sul Cagliari di ieri sera, nell'ultima partita del 2021.

Gli fa eco l'altro 'muro' difensivo, Leonardo: "3 punti, clean sheet e 300vittoria in serie A. Il miglior modo di chiudere il girone di andata!! Ora recuperiamo le energie". Sulla stessa ...Anche Leonardoha commentato: " 3 punti, clean sheet e 300esima vittoria in Serie A. Il miglior modo di chiudere il girone di andata!! Ora recuperiamo le energie ". Questo invece il pensiero ...Torino, 22 dic. - "Tre punti, clean sheet e 300esima vittoria in serie A. Il miglior modo di chiudere il girone di andata!! Ora recuperiamo le energie". Così su ...Rinnovata fiducia e morale più alto dopo troppi alti e bassi. La Juventus si gode il successo per 2-0 con il Cagliari e la squadra di Allegri, come consuetudine, affida i proprio pensieri ai social. " ...