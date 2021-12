Calcio: a Coverciano la lezione di Massara chiude il corso per direttori sportivi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - Ultimo giorno di lezione a Coverciano per gli aspiranti direttori sportivi. Dopo aver sentito lunedì scorso le lezioni di Ausilio e Giuntoli, questa mattina gli allievi del corso hanno potuto seguire nell'aula magna del Centro Tecnico Federale un'altra docenza illustre, quella del Ds del Milan, Frederic Massara. Il direttore sportivo del club rossonero ha tenuto una lezione dal titolo 'Dalla palla lunga all'algoritmo', spiegando come nel corso degli anni si siano evoluti il Calcio, lo studio della disciplina sportiva e, di conseguenza, il ruolo del dirigente di una società. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - Ultimo giorno diper gli aspiranti. Dopo aver sentito lunedì sle lezioni di Ausilio e Giuntoli, questa mattina gli allievi delhanno potuto seguire nell'aula magna del Centro Tecnico Federale un'altra docenza illustre, quella del Ds del Milan, Frederic. Il direttore sportivo del club rossonero ha tenuto unadal titolo 'Dalla palla lunga all'algoritmo', spiegando come neldegli anni si siano evoluti il, lo studio della disciplina sportiva e, di conseguenza, il ruolo del dirigente di una società.

