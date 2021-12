Calais | camionista aggredito da tre clandestini nascosti sul Tir | muore d’infarto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 22 dicembre 2021), 22 dic — Ucciso da tre immigrati saliti di nascosto sul suo camion, nel tentativo di raggiungere il Regno Unito: è l’orribile fine di unportoghese che ha perso la vita nella serata di domenica in unacostantemente assediata da immigrati che cercano di attraversare la Manica., tre immigrati aggrediscono, luiSecondo quanto riportato dal Daily Mail, l’aggressione ha avuto luogo in un’area di sosta lungo l’autostrada A16 a Beuvrequen, dove i trehanno preso a pugni il conducente finché non è sopraggiunta la morte per infarto. Ilaveva sorpreso i tre all’interno del rimorchio e aveva immediatamente ordinato loro di andarsene, suscitando la reazione violenta ...