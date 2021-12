Cagliari, Godin lascia la Sardegna: la sua destinazione! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cagliari ribolle. I tifosi sono contrariati dalle prestazioni della squadra soprattutto dopo il pesantissimo 4-0 subito dall’Udinese alla Sardegna Arena. Da lì le parole del ds Capozucca che ha praticamente messo fuori rosa 2/3 giocatori, tra cui proprio Godin, perchè considerati non degni di vestire la maglia rossoblù. Valencia Godin Godin ieri non ha partecipato alla trasferta della squadra contro la Juventus, anzi secondo quanto riportato da Nicolò Schira sembrerebbe aver già trovato una nuova squadra. L’uruguaiano vorrebbe a tutti i costi tornare in Liga e il Valencia avrebbe chiesto informazioni su di lui. LEGGI ANCHE: Roma, Mourinho a caccia di un terzino destro! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ribolle. I tifosi sono contrariati dalle prestazioni della squadra soprattutto dopo il pesantissimo 4-0 subito dall’Udinese allaArena. Da lì le parole del ds Capozucca che ha praticamente messo fuori rosa 2/3 giocatori, tra cui proprio, perchè considerati non degni di vestire la maglia rossoblù. Valenciaieri non ha partecipato alla trasferta della squadra contro la Juventus, anzi secondo quanto riportato da Nicolò Schira sembrerebbe aver già trovato una nuova squadra. L’uruguaiano vorrebbe a tutti i costi tornare in Liga e il Valencia avrebbe chiesto informazioni su di lui. LEGGI ANCHE: Roma, Mourinho a caccia di un terzino destro!

Advertising

Giamiii : RT @gabbores: #Caceres e #Godin rescindono con il #Cagliari. #Salernitana non va ad #Udine (ufficialmente per #COVID19) ma comunque non ha… - Dibbello : RT @gabbores: #Caceres e #Godin rescindono con il #Cagliari. #Salernitana non va ad #Udine (ufficialmente per #COVID19) ma comunque non ha… - matthewjumped : Il .@acmilan su #Godin svincolato dal Cagliari. #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @gabbores: #Caceres e #Godin rescindono con il #Cagliari. #Salernitana non va ad #Udine (ufficialmente per #COVID19) ma comunque non ha… - ProfidiAndrea : ???? #Godin lascia il #Cagliari, due club su di lui Secondo ?????????? l'uruguaiano sarebbe stato sondato dall'… -