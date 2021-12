Buone notizie per Valentino Rossi, il padre Graziano dimesso dall’ospedale di Fano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il padre di Valentino Rossi, Graziano, è stato dimesso dall’ospedale di Fano. Un sorriso per la famiglia del nove volte campione del mondo di motociclismo, dopo lo spavento causato dal ricovero del papà presso il reparto di reparto di Neurologia. Gli accertamenti effettuati hanno dato esiti positivi, così il 67enne ha potuto far ritorno a casa dopo alcuni giorni per proseguire le cure. La famiglia Rossi, dunque, potrà trascorrere il Natale in serenità. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ildi, è statodi. Un sorriso per la famiglia del nove volte campione del mondo di motociclismo, dopo lo spavento causato dal ricovero del papà presso il reparto di reparto di Neurologia. Gli accertamenti effettuati hanno dato esiti positivi, così il 67enne ha potuto far ritorno a casa dopo alcuni giorni per proseguire le cure. La famiglia, dunque, potrà trascorrere il Natale in serenità. SportFace.

Advertising

amnestyitalia : Il rilascio di Patrick Zaki, l'annullamento delle accuse contro i '7 di Briançon', l'abolizione della pena di morte… - DiMarzio : .@acmilan, buone notizie in vista della sfida col @sscnapoli per Stefano #Pioli - annamariasummon : RT @FmMosca: SERVONO BUONE NOTIZIE Questa è la migliore. Forza amici ed amiche. Non abbattetevi, non demoralizzatevi, la fine dell’incubo è… - IPlebeo : RT @MinutemanItaly: 'Calo record di ascolti su tutte le fasce di età'. Buone notizie, ogni tanto. - sportface2016 : Buone notizie per Valentino #Rossi, il padre Graziano dimesso dall'ospedale di Fano -