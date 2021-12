Buco nero del decreto. Rischio mafia nel Recovery Plan. Tempi lunghi e Prefetture oberate. Così si fa il gioco delle cosche

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Buco nero del decreto. Rischio mafia nel Recovery Plan. Tempi lunghi e Prefetture oberate. Così si fa il gioco delle co… - piccolebriciole : UN BUCO NERO SPAZIOTEMPORALE - LaNotiziaTweet : Buco nero del decreto. Rischio mafia nel Recovery Plan. Tempi lunghi e Prefetture oberate. Così si fa il gioco dell… - Serkanseda_58 : RT @Whitelover69: Quando provi il suo buco del culo stretto non vuoi più lasciarlo, così Chris non è intenzionato a cedermi il posto, ma an… - 2stelladestra : @laviestmerde Si spera che li vedremo dato che sono stati risucchiati da un buco nero -

Ultime Notizie dalla rete : Buco nero

Focus

La forza, il coraggio e la determinazione per aver giurato a me stessa, e a chi davvero mi vuole bene, di riuscire a trasformare la mia vita e di non ricadere più in questo enorme" scrive una delle donne detenute che hanno partecipato al laboratorio T - essere: da donna a donna, descrivendo le risorse emotive capaci di farle affrontare la difficoltà della ...Ma l'assurdo, per poco che si rifletta, ci appare unsenza fine: una cosa assurda, per l'appunto. La ragionevolezza, vale a dire una ragione che non si chiude alle ragioni del cuore, ci ...Scatta l’allarme antimafia sul Recovery plan. Il decreto, su cui il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera, rischia di essere un autogol sul contrasto alle infiltrazioni mafiose. L’intenzione ...Intorno a Sagittarius A*, il buco nero all'interno della nostra galassia, è possibile trovare delle stelle molto particolari.