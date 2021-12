Brutta Atalanta | serve più concretezza in partite come questa

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pessima prestazione dell’nell’ultima partita del girone d’andata. Nella gara di Marassi contro il Genoa, chi si aspettava una reazione della squadra dopo la sconfitta casalinga con la Roma è rimasto deluso. Gli uomini di Gasperini hanno chiuso a reti inviolate un match che bisognava assolutamente vincere per riprendere la corsa alle prime posizioni in classifica. Invece la formazione atalantina si è fatta imbrigliare dai rossoblu, che hanno cercato sempre e solo di mettere la partita sul piano della grinta, difendendosi ad oltranza e fermando tutte le trame offensive dei nerazzurri. Chiaramente gli uomini di Shevchenko avevano un solo obiettivo: riuscire a fare punti a tutti i costi. È un vero peccato, anche perché, lo dico senza timore, il Genoa è la peggior formazione che ho visto giocare contro la Dea finora e proprio per questo il rammarico per non aver ...