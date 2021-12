'Borussia, ecco come la società prova a trattenere Haaland' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA - Il Borussia Dortmund non si sarebbe rassegnato del tutto all'idea di perdere Erling Haaland a fine anno. Il contratto del bomber norvegese scade nel 2024, ma al termine dell'attuale stagione ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ROMA - IlDortmund non si sarebbe rassegnato del tutto all'idea di perdere Erlinga fine anno. Il contratto del bomber norvegese scade nel 2024, ma al termine dell'attuale stagione ...

Advertising

sportli26181512 : 'Borussia, ecco come la società prova a trattenere #Haaland': Secondo la Bild, i gialloneri vogliono provare a trat… - CalcioRepublic : #Calciomercato, ecco a chi il Borussia Dortmund vuole cedere #Haaland - __voorpret : @Lorenzored17 Spesso mi capita di usare l'azzurro con le ragazze della Lazio o del Napoli invece del bianco. Con t… - saulniggez : @goddyway99 @FootballAndDre1 Seguirlo no però per quel poco che ho visto gioca svogliato e sta riperdendo il posto… - sportface2016 : #Bundesliga, #BorussiaDortmund vs #Furth: ecco le scelte ufficiali dei due allenatori -