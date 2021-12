Borussia Dortmund, mossa a sorpresa per trattenere Haaland. I dettagli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Borussia Dortmund cala il jolly per convincere Erling Haaland a restare: le ultime sul futuro dell’attaccante Secondo quanto riportato dalla Bild, il Borussia Dortmund starebbe provando in tutti i modi a trattenere Erling Haaland, allontanando così le sirene di mercato sul suo conto. Come? Raddoppiando il suo ingaggio. Dagli 8 milioni di euro all’anno, l’attaccante passerebbe a 16 milioni in virtù di un importante accordo pubblicitario con la Puma, sponsor tecnico del club giallonero. Il contratto di Haaland scade nel 2024, ma potrebbe lasciare la Germania in estate per 75 milioni di euro: anche la Juventus monitora la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilcala il jolly per convincere Erlinga restare: le ultime sul futuro dell’attaccante Secondo quanto riportato dalla Bild, ilstarebbe provando in tutti i modi aErling, allontanando così le sirene di mercato sul suo conto. Come? Raddoppiando il suo ingaggio. Dagli 8 milioni di euro all’anno, l’attaccante passerebbe a 16 milioni in virtù di un importante accordo pubblicitario con la Puma, sponsor tecnico del club giallonero. Il contratto discade nel 2024, ma potrebbe lasciare la Germania in estate per 75 milioni di euro: anche la Juventus monitora la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

'Borussia, ecco come la società prova a trattenere Haaland' ROMA - Il Borussia Dortmund non si sarebbe rassegnato del tutto all'idea di perdere Erling Haaland a fine anno. Il contratto del bomber norvegese scade nel 2024, ma al termine dell'attuale stagione agonistica ...

