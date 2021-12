Borsa: Asia poco mossa, cautela per Covid e piano Biden (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Seduta poco mossa sulle Borse Asiatiche dove il rimbalzo di ieri lascia il posto alla cautela, in un clima di scambi sempre più sottile in vista delle imminenti festività natalizie e con gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sedutasulle Borsetiche dove il rimbalzo di ieri lascia il posto alla, in un clima di scambi sempre più sottile in vista delle imminenti festività natalizie e con gli ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Asia poco mossa, cautela per Covid e piano Biden: Poco mossi anche i future su Europa e Usa, petrolio e Trea… - Faido1Alessio : Borsa: Asia rimbalza, Tokyo +2,08%,futures Europa in rialzo - ansa_economia : Borsa: Asia rimbalza, Tokyo +2,08%,futures Europa in rialzo. Bene Hong Kong e i listini cinesi, più cauti Seul e Si… - zazoomblog : Borsa: Asia rimbalza Tokyo +208%futures Europa in rialzo - #Borsa: #rimbalza #Tokyo #+208%futures - fisco24_info : Borsa: Asia rimbalza, Tokyo +2,08%,futures Europa in rialzo: Bene Hong Kong e i listini cinesi, più cauti Seul e Si… -