"Booster" di vaccino: quali sono gli effetti collaterali? Le differenze con le prime due dosi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Oltre l'85 per cento della popolazione ha ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid in Italia e si appresta a ricevere la terza per estendere la copertura di anticorpi contro il virus. Ma quali sono i possibili effetti collaterali legati alla cosiddetta dose "Booster"? Ci sono differenze con quelli emersi dopo le prime due inoculazioni? A rispondere in un'intervista al Messaggero Francesco Menichetti, ordinario di malattie infettive dell'università di Pisa e direttore di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana, il quale spiega che, per il momento, non sono state riscontrate grandi variazioni nel comportamento del vaccino mRna sull'organismo, e che anzi dopo la terza le ...

