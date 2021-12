Bonus mobili ed elettrodomestici 2022: come funziona, importo, a chi spetta e come fare domanda (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bonus mobili. Per chi ne mastica, consente l’acquisto agevolato di mobili ed elettrodomestici. Per allungare i tempi e spalmare al meglio nei prossimi anni il Bonus mobili ed elettrodomestici, è stato necessario apportare delle modifiche al testo e al testo massimo. La legge di bilancio ha così deciso di mettere mano la Bonus in questi termini al fine di poter procrastinare per i prossimi anni. Dunque, più tempo, ma si abbassa i tetto di spesa massimo. Leggi anche: Fisco, Bonus a fondo perduto anche per chi è indietro con i pagamenti Di conseguenza, il nuovo limite di spesa sarà di 10.000 euro, ma solo per il 2022. Successivamente, il tetto di spesa verrà ulteriormente abbassato a 5.000 euro per il 2023 e anche per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021). Per chi ne mastica, consente l’acquisto agevolato died. Per allungare i tempi e spalmare al meglio nei prossimi anni iled, è stato necessario apportare delle modifiche al testo e al testo massimo. La legge di bilancio ha così deciso di mettere mano lain questi termini al fine di poter procrastinare per i prossimi anni. Dunque, più tempo, ma si abbassa i tetto di spesa massimo. Leggi anche: Fisco,a fondo perduto anche per chi è indietro con i pagamenti Di conseguenza, il nuovo limite di spesa sarà di 10.000 euro, ma solo per il. Successivamente, il tetto di spesa verrà ulteriormente abbassato a 5.000 euro per il 2023 e anche per il ...

