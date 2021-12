Bonus mobili con tetto a 16mila euro verso la scadenza: come richiederlo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Bonus mobili 2021, come richiederlo con tetto massimo fino a 16mila euro in queste ultime settimane: vicina la scadenza. Tutte le novità sul Bonus mobili (Pixabay)Il Bonus mobili 2021 può essere richiesto fino al 31 dicembre. Alla sua scadenza prenderà il suo posto una nuova versione dell’agevolazione con delle condizioni diverse. Il Bonus mobili 2021 consiste in una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute fino a fine anno per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+. La detrazione sarà recuperabile in dieci anni e può essere richiesta solo da chi realizza ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 dicembre 2021)2021,conmassimo fino ain queste ultime settimane: vicina la. Tutte le novità sul(Pixabay)Il2021 può essere richiesto fino al 31 dicembre. Alla suaprenderà il suo posto una nuova versione dell’agevolazione con delle condizioni diverse. Il2021 consiste in una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute fino a fine anno per l’acquisto die grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+. La detrazione sarà recuperabile in dieci anni e può essere richiesta solo da chi realizza ...

