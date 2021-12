Bonaccini contro il tampone ai vaccinati | «Così indeboliamo la campagna | meglio l’obbligo di Green pass sul lavoro»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefanoè contrario alper i. E dice che sonoilrafforzato per ile le mascherine obbligatorie all’aperto. In un’intervista rilasciata al Corriere della Seracritica le ipotesi sul test per i grandi eventi e le discoteche: «Il Paese si è dato una strategia netta: estendere lavaccinale a tappeto, con terze dosi, i bambini 5-11enni, le categorie professionali, per non dire ai tanti che stanno facendo la prima dose dopo mesi di dubbi. Chiedere adesso aidi fare ilper entrare in cinema, teatri, ristoranti o stadi indebolisce proprio lavaccinale ...