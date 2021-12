(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Archiviate le tre sconfitte consecutive, ilrialza la testa e torna a vincere in trasferta. Dopo un inizio non esaltante la squadra di Mihajlovic intimorisce i padroni di casa mettendo a segno ...

Advertising

sportli26181512 : Bologna travolgente, tris al Sassuolo: Sinisa ritrova la vittoria: Bologna travolgente, tris al Sassuolo: Sinisa ri… - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Bologna travolgente, tris al Sassuolo: Sinisa ritrova la vittoria #SassuoloBologna - m_morsi21 : RT @Gazzetta_it: Bologna travolgente, tris al Sassuolo: Sinisa ritrova la vittoria #SassuoloBologna - Gazzetta_it : Bologna travolgente, tris al Sassuolo: Sinisa ritrova la vittoria #SassuoloBologna -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna travolgente

La Gazzetta dello Sport

Archiviate le tre sconfitte consecutive, ilrialza la testa e torna a vincere in trasferta. Dopo un inizio non esaltante la squadra di Mihajlovic intimorisce i padroni di casa mettendo a segno due gol nel primo tempo e chiudendo l'...Dopo la vittoria suldello scorso turno, la Juventus vuole proseguire la striscia positiva ... L' Inter , dopo lavittoria contro la Salernitana nell'ultima gara di campionato, ...Archiviate le tre sconfitte consecutive, il Bologna rialza la testa e torna a vincere in trasferta. Dopo un inizio non esaltante la squadra di Mihajlovic intimorisce i padroni di casa mettendo a segno ...Alla conferenza stampa post partita coach Ciani ha commentato così la sconfitta della sua squadra con la Fortitudo Kigili Bologna: ...