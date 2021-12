Bologna | Mihajlovic | “Spero tanto che il Napoli vinca lo scudetto”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sinisatecnico delspera che illo. Il tecnico rossoblu esalta la squadra di Luciano Spalletti.: “Vorrei che ilvincesse lo” L’allenatore rossoblù ha fatto la sua previsione per la lottae vota ildi Luciano Spalletti. Dopo tre sconfitte consecutive, ilsi appresta a concludere un girone d’andata comunque positivo nel derby emiliano sul campo del Sassuolo. Giro di boa che è anche l’occasione per tirare un primo bilancio sui valori generali del campionato, con Sinisache in conferenza stampa ha espresso la sua personale opinione sulla lotta: “Se mi chiedete la ...

Derby emiliano tra Sassuolo e Bologna che si affrontano oggi alle 16.30 al Mapei Stadium. I neroverdi vogliono chiudere in ... si affiderà ad Arnautovic con Orsolini e Soriano alle sue spalle,... Scudetto? Credibilità da acquisire rispetto a Napoli e milanesi" Bologna - Roma, Mihajlovic: "Non facile per noi ma nemmeno per loro, ..." Sinisa Mihajlovic tecnico del Bologna spera che il Napoli vinca lo scudetto. Il tecnico rossoblu esalta la squadra di Luciano Spalletti.