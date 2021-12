Bologna | Mihajlovic | «Oggi ho chiesto quello che ci è mancato ultimamente»

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Dobbiamo alzare il livello di precisione e concentrazione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Dobbiamo alzare il livello di precisione e concentrazione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Dobbiamo alzare il livello di precisione e concentrazione' - apetrazzuolo : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Dobbiamo alzare il livello di precisione e concentrazione' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

Commenta per primo L'allenatore delSinisaha parlato a Dazn prima della sfida contro il Sassuolo. QUALITA' - 'Ho chiesto quello che ci è mancato nelle ultime tre partite, alzando la qualità, la precisione e la ...... per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ilper il più classico dei derby ... Di contro, i rossoblu di Sinisaarrivano all'appuntamento dopo aver perso in casa contro ...Dopo tre sconfitte consecutive, il Bologna si appresa a giocare una sfida delicata al Mapei Stadium contro una squadra sempre a punti nelle ultime cinque giornate. Per l’occasione Mihajlovic schiererà ...L'ultimo giorno di gare del 2021 per la Serie A viene inaugurato dal derby emiliano tra Sassuolo e Bologna. I neroverdi cercano di allungare la striscia positiva ma per farlo non avranno ...