Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 22 dicembre

Il Bollettino dell'emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a mercoledì 22 dicembre 2021. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone più colpite fin dall'inizio dell'emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 4.522 nuovi contagi, 20 morti, 153 ricoverati in terapia intensiva, 1.065 ricoverati negli altri reparti. Sono 64.018 gli attualmente positivi.

